Газзаев: за последнее время Иран — самый серьёзный соперник для сборной России
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«За последнее время Иран — самый серьёзный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран — одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Учебно-тренировочный сбор сборной России проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске.
Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.
26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.
Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.