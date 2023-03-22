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Газзаев: за последнее время Иран — самый серьёзный соперник для сборной России

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Ирана.
Газзаев: за последнее время Иран — самый серьёзный соперник для сборной России
  • AP

«За последнее время Иран — самый серьёзный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран — одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор сборной России проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске.

Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.

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