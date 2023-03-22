Павлюченко: я за то, чтобы в России вернули систему «весна — осень»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение, что в России нужно вернуться к игре по системе «весна — осень».

«Начал и закончил, чем всё переносить. Также подготовка к сезону: провёл — и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка. Я за то, чтобы вернули систему «весна — осень», — цитирует Павлюченко Sport24.

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна — осень».

Ранее Канчельскис назвал систему «весна — осень» наиболее подходящей для российского футбола.