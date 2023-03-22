Самедов считает, что сборная России сможет проверить свой уровень в матче с Ираном
- РИА Новости
«Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником. Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды — это важно», — цитирует Самедова ТАСС.
Учебно-тренировочный сбор сборной России проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске.
Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.
26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.
Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.