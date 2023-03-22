Самедов считает, что сборная России сможет проверить свой уровень в матче с Ираном

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказал мнение, что сборная Ирана по футболу является хорошим соперником для национальной команды.

«Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником. Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды — это важно», — цитирует Самедова ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор сборной России проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске.

Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.