Попов надеется, что World Aquatics последует примеру FIE и допустит россиян к турнирам

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов выразил надежду, что World Aquatics последует примеру Международной федерации фехтования (FIE) и допустит россиян к турнирам.

«Первый пошёл, надеюсь, другие подтянутся. Я понимаю, что сопротивление нашему возвращению будет огромное. В спортивной семье есть взаимопонимание, спорт объединяет людей, поэтому я надеюсь, что нас вернут, но, как я говорил ранее, нам нужно придерживаться чёткой позиции и стоять на своём», — цитирует Попова ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян.