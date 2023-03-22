Узнать больше

Попов надеется, что World Aquatics последует примеру FIE и допустит россиян к турнирам

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов выразил надежду, что World Aquatics последует примеру Международной федерации фехтования (FIE) и допустит россиян к турнирам.
Попов надеется, что World Aquatics последует примеру FIE и допустит россиян к турнирам
  • Gettyimages.ru

«Первый пошёл, надеюсь, другие подтянутся. Я понимаю, что сопротивление нашему возвращению будет огромное. В спортивной семье есть взаимопонимание, спорт объединяет людей, поэтому я надеюсь, что нас вернут, но, как я говорил ранее, нам нужно придерживаться чёткой позиции и стоять на своём», — цитирует Попова ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить