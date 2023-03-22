Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда не приняла участия в жеребьёвке чемпионата Европы.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьёвка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт в Анталье с 11 по 16 апреля. В соревнованиях выступят спортсмены из 39 стран.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

Ранее Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.