Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции
- Gettyimages.ru
«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьёвка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», — цитирует Родионенко ТАСС.
Чемпионат Европы пройдёт в Анталье с 11 по 16 апреля. В соревнованиях выступят спортсмены из 39 стран.
3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.
Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.
Ранее Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.