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Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.
Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов
  • РИА Новости

«Хочу сказать, что все сильнейшие выступают. Как в мужской программе, так и в женской. Другое дело, что не все в многоборье. Это связано с травмами, разумеется, физическим состоянием. Конечно, отсутствие международных стартов очень сказывается на мотивации. Нет стимула, поэтому сложно и им самим, и нам работать», — цитирует Родионенко «Спорт-Экспресс».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.

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