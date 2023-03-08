Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.

«Хочу сказать, что все сильнейшие выступают. Как в мужской программе, так и в женской. Другое дело, что не все в многоборье. Это связано с травмами, разумеется, физическим состоянием. Конечно, отсутствие международных стартов очень сказывается на мотивации. Нет стимула, поэтому сложно и им самим, и нам работать», — цитирует Родионенко «Спорт-Экспресс».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.