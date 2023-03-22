Колосков высказался о желании легионеров получать гражданство России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о желании иностранных игроков получить российское гражданство.

«Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, Потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов — это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных», — цитирует Колоскова Metaratings.

Он также добавил, что есть плюсы в том, что легионеры стремятся получить российский паспорт. По его мнению, таким образом повышается зрелищность игры и посещаемость матчей.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Валерий Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России.