Гранат: никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина. Нехватка кадров? Нет, он ассоциируется со сборной и менять кандидатуру сейчас не вижу смысла», — цитирует Граната «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вылетела в Тегеран на матч с Ираном.