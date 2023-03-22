Узнать больше

Гранат: никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Гранат: никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина
  • РИА Новости

«Никого не могу представить на месте тренера сборной, кроме Карпина. Нехватка кадров? Нет, он ассоциируется со сборной и менять кандидатуру сейчас не вижу смысла», — цитирует Граната «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вылетела в Тегеран на матч с Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить