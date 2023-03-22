Бучневич высказался об обмене россиян из «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об обмене российских игроков из клуба.

«Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

10 февраля «Сент-Луис» обменял 31-летнего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024-м, защитника Хантера Скиннера и нападающего Сэмми Бле.

Ранее Тарасенко признался, что стал лучше понимать своих партнёров по «Рейнджерс».