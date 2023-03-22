Узнать больше

Бучневич высказался об обмене россиян из «Сент-Луиса»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об обмене российских игроков из клуба.
Бучневич высказался об обмене россиян из «Сент-Луиса»
  • AP

«Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

10 февраля «Сент-Луис» обменял 31-летнего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024-м, защитника Хантера Скиннера и нападающего Сэмми Бле.

Ранее Тарасенко признался, что стал лучше понимать своих партнёров по «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить