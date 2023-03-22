Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников
«Совет FIS обсудит тему участия России и Белоруссии в международных турнирах на своём следующем заседании, которое состоится в конце мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике (Хорватия) с 2 по 5 мая.
Федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что глава Федерации фристайла России планирует участвовать в заседаниях FIS.