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Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников

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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) назвала примерную дату рассмотрения вопроса о возвращении российских спортсменов к турнирам под её эгидой.

«Совет FIS обсудит тему участия России и Белоруссии в международных турнирах на своём следующем заседании, которое состоится в конце мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике (Хорватия) с 2 по 5 мая.

Федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что глава Федерации фристайла России планирует участвовать в заседаниях FIS.

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