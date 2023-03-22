Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) назвала примерную дату рассмотрения вопроса о возвращении российских спортсменов к турнирам под её эгидой.

«Совет FIS обсудит тему участия России и Белоруссии в международных турнирах на своём следующем заседании, которое состоится в конце мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике (Хорватия) с 2 по 5 мая.

Федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что глава Федерации фристайла России планирует участвовать в заседаниях FIS.