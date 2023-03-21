Глава Федерации фристайла России планирует участвовать в заседаниях FIS

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов находится в постоянном контакте с руководством Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«У нас было небольшое собрание по этому поводу, на котором обсуждался вопрос поездки. Да, мы хотим продолжить свою работу в подкомитетах по разным дисциплинам, в техническом комитете по фристайлу. Поездку пока планируем», — цитирует Курашова «Матч ТВ».

Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике (Хорватия) с 2 по 5 мая.

FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Васильев призвал членов FIS уйти в отставку за политические требования.