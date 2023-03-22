Колыванов предположил, почему Карпин не вызвал Чалова в сборную России

Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал отсутствие форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в составе национальной команды на мартовский тренировочный сбор.

«Чалов — хороший футболист. Не знаю, по какой причине его не вызвали. Может, Карпин хочет посмотреть другие сочетания игроков», — цитирует Колыванова «Спорт День за Днем».

Он подчеркнул, что только главный тренер принимает решение по составу сборной.

«Это не нам решать. Тренер отвечает за результат. Понятно, что это товарищеские матчи. Не знаю, мог бы и вызвать. С другой стороны, у тренера свой взгляд на определённые вещи», — заключил Колыванов.

Чалов в сезоне-2022/23 в 27 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

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