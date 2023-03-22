Узнать больше

Колыванов предположил, почему Карпин не вызвал Чалова в сборную России

Короткая ссылка
Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал отсутствие форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в составе национальной команды на мартовский тренировочный сбор.

«Чалов — хороший футболист. Не знаю, по какой причине его не вызвали. Может, Карпин хочет посмотреть другие сочетания игроков», — цитирует Колыванова «Спорт День за Днем».

Он подчеркнул, что только главный тренер принимает решение по составу сборной.

«Это не нам решать. Тренер отвечает за результат. Понятно, что это товарищеские матчи. Не знаю, мог бы и вызвать. С другой стороны, у тренера свой взгляд на определённые вещи», — заключил Колыванов.

Чалов в сезоне-2022/23 в 27 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Сердар Азмун не примет участия в матче с Россией.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить