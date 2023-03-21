Воробьёв: «Металлург» отдаст всё, чтобы вернуться в серию с «Авангардом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении от омского «Авангарда» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нам предстоит самая важная игра сезона — следующая. Надо готовиться, выгрызать её зубами, выигрывать игру и цепляться за серию. Мы отдадим всё, чтобы вернуться в серию», — цитирует Воробьёва сайт «Металлурга».

По его мнению, во многих компонентах хоккеисты «Металлурга» были лучше соперника, а в одном, самом важном — реализации, был лучше «Авангард».

«Что нам не хватает чуть-чуть. Две игры проиграли в овертайме и одну в третьем периоде на совершенно тупом удалении. Эту удачу надо перебороть и тогда она пойдёт в другую сторону», — добавил Воробьёв.

«Металлург» в овертайме потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:3. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу омского клуба.

Четвёртый матч состоится 23 марта в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что хет-трик Ивана Чеховича принёс «Локомотиву» первую победу над ЦСКА в серии плей-офф КХЛ.