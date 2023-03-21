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Котов вышел в основную сетку теннисного «Мастерса» в Майами

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Россиянин Павел Котов оформил выход в основную сетку представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Котов вышел в основную сетку теннисного «Мастерса» в Майами
  • globallookpress.com
  • © EIBNER/Rene Weiss

Котов в финале квалификации нанёс поражение Раду Алботу из Молдавии в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался почти полтора часа.

Соперник россиянина по первому кругу в основной сетке станет известен позднее. Котов является 117-й ракеткой мира.

Призовой фонд «Мастерса» в Майами составляет $8,8 млн.

Ранее Даниил Медведев признался, что был разочарован поражением в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

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