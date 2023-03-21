Котов вышел в основную сетку теннисного «Мастерса» в Майами
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Котов в финале квалификации нанёс поражение Раду Алботу из Молдавии в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался почти полтора часа.
Соперник россиянина по первому кругу в основной сетке станет известен позднее. Котов является 117-й ракеткой мира.
Призовой фонд «Мастерса» в Майами составляет $8,8 млн.
Ранее Даниил Медведев признался, что был разочарован поражением в финале турнира в Индиан-Уэллсе.