Котов вышел в основную сетку теннисного «Мастерса» в Майами

Россиянин Павел Котов оформил выход в основную сетку представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

Котов в финале квалификации нанёс поражение Раду Алботу из Молдавии в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался почти полтора часа.

Соперник россиянина по первому кругу в основной сетке станет известен позднее. Котов является 117-й ракеткой мира.

Призовой фонд «Мастерса» в Майами составляет $8,8 млн.

Ранее Даниил Медведев признался, что был разочарован поражением в финале турнира в Индиан-Уэллсе.