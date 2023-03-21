Осинькин объяснил, почему в состав сборной России был включён один футболист «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему ряд игроков самарской команды не вошли в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака.

«По-настоящему они не были игроками, на которых пока бы надеялись в сборной в трудной ситуации. Все вызовы были авансами, главный тренер пока знакомился с перспективными игроками, которые могут составлять конкуренцию. Нельзя сказать, что это готовые игроки сборной», — цитирует Осинькина Metaratings.

По его словам, у 19-летнего Александра Коваленко ещё не было одного полного сезона в профессиональном футболе.

«Поэтому мы не можем его назвать игроком стартового состава сборной. Уже хорошо, что он был и осенью, и весной в расширенном списке», — заключил Осинькин.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Осинькин отреагировал на непопадание Писарского в окончательный состав сборной России.