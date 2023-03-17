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Осинькин отреагировал на непопадание Писарского в окончательный состав сборной России

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о непопадании Владимира Писарского в окончательный состав сборной России на мартовские сборы.
Осинькин отреагировал на непопадание Писарского в окончательный состав сборной России
  • РИА Новости

«В первую очередь вопрос нужно адресовать тренеру сборной, это их выбор. Та ситуация, когда рассматривают уровень футболистов и их готовность. Значит, они посчитали, что Тюкавин, Соболев и Комличенко сильнее. Сильные оппоненты, которые находятся в хорошей физической форме.

Каждый день надо доказывать место в сборной. Надеюсь, Владимир своими голами подтвердит это к следующим сборам», — приводит слова Осинькина Sport24.

17 марта стал известен окончательный состав национальной сборной.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об окончательном составе сборной России.

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