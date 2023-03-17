Салихова — о сборной России: грустно, что талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы
- РИА Новости
«Очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы», — приводит слова Салиховой Sport24.
17 марта стал известен окончательный состав сборной России.
Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сборная России по футболу официально объявила о проведении товарищеского матча с Ираном.