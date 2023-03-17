Сборная России по футболу объявила о проведении товарищеского матча с Ираном

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана в Тегеране.

Встреча состоится в Тегеране 23 марта на стадионе «Азади» и начнётся в 20:00 мск, сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды России.

Матч пройдёт со зрителями.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.