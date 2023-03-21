Барриос и Сергеев не полетят на товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче»
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«Они останутся восстанавливаться дома. Принять участия в матче они не смогут, а брать их для поддержки или за компанию в такой ситуации не совсем верно. Лучше больше внимания уделить восстановлению», — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».
По его словам, все остальные футболисты команды из Санкт-Петербурга за исключением игроков национальных сборных отправятся в Турцию.
«Ждём только информации по Мостовому, сможет он сыграть или нет», — заключил Семак.
Барриос и Сергеев тренируются по индивидуальной программе. Мостовой из-за простуды пропустил матч чемпионата России с ЦСКА.
Контрольная игра с «Фенербахче» состоится 23 марта в Стамбуле.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, пригодятся ли Малком и Клаудиньо национальной команде в будущем.