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Соболев готов принять ответственность в случае назначения капитаном сборной

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о возможности стать капитаном сборной России по футболу на время товарищеских матчей с командами Ирана и Ирака.
Соболев готов принять ответственность в случае назначения капитаном сборной
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Спокойно к этому отношусь. Если сделают капитаном на какой-то матч, это будет честь. Конечно, ответственность тут совершенно другая, но почему нет?» — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Соболев также признался, что в данный момент не ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром национальной команды.

«Я ни в сборной, ни в «Спартаке» такую планку не ставлю. Есть три очка в каждой игре — вот планка. Я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей, если команда будет неизменно побеждать. И в клубе, и здесь», — добавил Соболев.

Подопечные Валерия Карпина 21 марта провели тренировку на базе московского «Динамо». После занятий команда вылетела в Тегеран.

Товарищеский матч Иран — Россия пройдёт 23 марта.

Ранее Соболев заявил, что не удивлён результативностью Дзюбы в РПЛ.

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