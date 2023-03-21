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Агент Бальде: у Кейта нет конфликта с Абаскалем

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что у его клиента нет конфликта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Кейта не расстраивается из-за небольшого количества игрового времени. У игрока нет никакого конфликта с главным тренером», — цитирует Пасторелло РИА Новости.

По информации Metaratings, Абаскаль наказал игрока за то, что он не демонстрирует должного отношения к тренировкам. Его наказание имеет дисциплинарный характер.

Напомним, что Бальде в нынешнем сезоне провёл три матча за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

Ранее в «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера.

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