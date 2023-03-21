Агент Бальде: у Кейта нет конфликта с Абаскалем
«Кейта не расстраивается из-за небольшого количества игрового времени. У игрока нет никакого конфликта с главным тренером», — цитирует Пасторелло РИА Новости.
По информации Metaratings, Абаскаль наказал игрока за то, что он не демонстрирует должного отношения к тренировкам. Его наказание имеет дисциплинарный характер.
Напомним, что Бальде в нынешнем сезоне провёл три матча за красно-белых, но не отметился результативными действиями.
Ранее в «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера.