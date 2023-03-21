В «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», — приводит слова Гомеса Metaratings.ru.
21 марта руководство «Севильи» приняло решение уволить Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.
Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 40 очков.
Ранее комментатор Геннадий Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни.