В «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес высказался о возможном приглашении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», — приводит слова Гомеса Metaratings.ru.

21 марта руководство «Севильи» приняло решение уволить Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 40 очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни.