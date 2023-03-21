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В «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера

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Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес высказался о возможном приглашении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
В «Севилье» опровергли возможность приглашения Абаскаля на пост главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», — приводит слова Гомеса Metaratings.ru.

21 марта руководство «Севильи» приняло решение уволить Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 40 очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни.

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