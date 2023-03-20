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Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни

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Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Открытость — это ментальное состояние. Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что 33-летний испанский специалист возглавил московский клуб летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 40 очков.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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