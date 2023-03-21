Матвиенко — об отстранении российских спортсменов: эта агония в мировом спорте пройдёт

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Эта агония в мировом спорте пройдёт. Без российского спорта ни олимпийского движения, ни международных соревнований не может быть — они потеряют конкурентность», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.