Calciomercato: «Реал» предложит за Осимхена €80 млн и Фернандеса

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Calciomercato, в услугах нигерийского нападающего заинтересован «Реал», который готов предложить неаполитанскому клубу €80 млн и защитника Начо Фернандеса.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 25 мячей и отдал пять результативных передачах в 29 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об игре полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии.