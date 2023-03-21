Calciomercato: «Реал» предложит за Осимхена €80 млн и Фернандеса
Как сообщает Calciomercato, в услугах нигерийского нападающего заинтересован «Реал», который готов предложить неаполитанскому клубу €80 млн и защитника Начо Фернандеса.
В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 25 мячей и отдал пять результативных передачах в 29 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее бывший главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об игре полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии.