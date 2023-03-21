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Вяльбе не считает сенсацией успех 17-летней лыжницы Пеклецовой на чемпионате России

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о втором месте Алины Пеклецовой в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.
Вяльбе не считает сенсацией успех 17-летней лыжницы Пеклецовой на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы‑то знаем Алину, для нас это не сенсация. Мы рассчитывали, что сегодня она будет в шестёрке лучших. Алина молодец! С учётом даже тех лидеров, кто не стартовал сегодня, она по-любому была бы в шестёрке», — цитирует Елену Вяльбе «Матч ТВ».

Екатерина Смирнова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем. Её результат — 26 минут 9,9 секунды. Второй финишировала Пеклецова с отставанием 2,1. Третья — Елизавета Пантрина (+11,5).

Ранее Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

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