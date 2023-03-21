Свищёв подвёл итоги заседания комитета по физкультуре и спорту

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв подвёл итоги заседания.

«Две законодательные инициативы РФС будут рассмотрены в ближайшее время. Что касается «Игр будущего», то нам ещё необходимо время, чтобы вникнуть во все нюансы этого проекта. Всё-таки это очень современный, амбициозный и необычный проект для российского спорта, над которым наша инициативная группа продолжает вести упорную работу в плане подготовки», — сказал Свищёв.

Ранее Свищёв прокомментировал отказ Германии от проведения этапа Кубка мира по фехтованию после допуска России.