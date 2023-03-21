Свищёв подвёл итоги заседания комитета по физкультуре и спорту
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Две законодательные инициативы РФС будут рассмотрены в ближайшее время. Что касается «Игр будущего», то нам ещё необходимо время, чтобы вникнуть во все нюансы этого проекта. Всё-таки это очень современный, амбициозный и необычный проект для российского спорта, над которым наша инициативная группа продолжает вести упорную работу в плане подготовки», — сказал Свищёв.
Ранее Свищёв прокомментировал отказ Германии от проведения этапа Кубка мира по фехтованию после допуска России.