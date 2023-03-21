Узнать больше

Свищёв подвёл итоги заседания комитета по физкультуре и спорту

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв подвёл итоги заседания.
Свищёв подвёл итоги заседания комитета по физкультуре и спорту
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Две законодательные инициативы РФС будут рассмотрены в ближайшее время. Что касается «Игр будущего», то нам ещё необходимо время, чтобы вникнуть во все нюансы этого проекта. Всё-таки это очень современный, амбициозный и необычный проект для российского спорта, над которым наша инициативная группа продолжает вести упорную работу в плане подготовки», — сказал Свищёв.

Ранее Свищёв прокомментировал отказ Германии от проведения этапа Кубка мира по фехтованию после допуска России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить