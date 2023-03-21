Английский тренер Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ.

Специалист возглавил клуб до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба «Кристал Пэлас».

Ходжсон станет самым возрастным тренером в истории АПЛ — сейчас англичанину 75 лет. Он уже возглавлял лондонский клуб с 2017 по 2021 год.

«Кристал Пэлас» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может уволить Конте во время перерыва на матчи сборных.