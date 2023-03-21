Узнать больше

Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ

Короткая ссылка
Английский тренер Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ.
Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» и стал самым возрастным тренером в истории АПЛ
  • AP
  • © Phil Noble/Pool

Специалист возглавил клуб до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба «Кристал Пэлас».

Ходжсон станет самым возрастным тренером в истории АПЛ — сейчас англичанину 75 лет. Он уже возглавлял лондонский клуб с 2017 по 2021 год.

«Кристал Пэлас» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может уволить Конте во время перерыва на матчи сборных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить