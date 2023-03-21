Сорин: Степанова выступит на чемпионате России только в большой эстафете

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда олимпийская чемпионка Вероника Степанова примет участие в чемпионате России.

«Степанова готова продолжить участие в чемпионате России, но только в большой эстафете. Завтрашнюю гонку она пропустит, потому что только третий раз покаталась на лыжах после болезни. Завтра Степанова не примет участия в соревнованиях и не побежит, но обязательно будем её ждать на большой эстафете», — цитирует Сорина Sport24.

4 марта на финише женского масс-старта на 30 км на «Чемпионских высотах» Степанова упала без чувств и долго не могла прийти в себя. Врачи приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман высказался о состоянии Степановой.