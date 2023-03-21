Галлямов рассказал о постановке футбольного номера на турнире шоу-программ
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«Самым сложным оказалось катание с мячами. Верёвка, за которую они крепились, очень часто рвалась. Мы были вынуждены её постоянно менять и перевязывать. Также было важно, чтобы мячи не путались между собой», — цитирует Галлямова Sport24.
Он добавил, что все элементы с реквизитами у них получились. Фигурист также рассказал, почему на его спине был седьмой номер.
«В этом сезоне я неоднократно демонстрировал фирменное празднование Suiii. Роналду для меня — лучший спортсмен», — отметил Александр.
Галлямов и Мишина предстали в образах футболистов «Зенита». В качестве реквизита фигуристы использовали на льду мяч и ворота, на которых стоял их тренер Артур Минчук.
Ранее Мишина рассказала о создании номера для турнира шоу-программ.