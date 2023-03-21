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Галлямов рассказал о постановке футбольного номера на турнире шоу-программ

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал о постановке номера с футбольной тематикой в рамках турнира шоу-программ.
Галлямов рассказал о постановке футбольного номера на турнире шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Самым сложным оказалось катание с мячами. Верёвка, за которую они крепились, очень часто рвалась. Мы были вынуждены её постоянно менять и перевязывать. Также было важно, чтобы мячи не путались между собой», — цитирует Галлямова Sport24.

Он добавил, что все элементы с реквизитами у них получились. Фигурист также рассказал, почему на его спине был седьмой номер.

«В этом сезоне я неоднократно демонстрировал фирменное празднование Suiii. Роналду для меня — лучший спортсмен», — отметил Александр.

Галлямов и Мишина предстали в образах футболистов «Зенита». В качестве реквизита фигуристы использовали на льду мяч и ворота, на которых стоял их тренер Артур Минчук.

Ранее Мишина рассказала о создании номера для турнира шоу-программ.

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