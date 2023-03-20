Мишина рассказала о создании номера для турнира шоу-программ

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, как создавался номер для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Идея такого показательного номера родилась у нас давно. Мы обдумывали её уже год или два. Просто никак не находили случая.

И вот как раз к этому турниру он полностью сложился. Какие-то моменты добавились уже в процессе постановки. Появилась идея с большим мячом, который Саша постоянно пытается пнуть, а мяч от него убегает. Большая часть времени ушла на то, чтобы приспособиться и научиться работать с предметом, не потерять его, хотя маленькие мячи были привязаны на верёвочке», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.

Также она рассказала, что у неё возникла проблема с выбором костюма.

«У меня была проблема с размером формы, потому что таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе», — добавила она.

Мишина и Галлямов выступили в образе футболистов и набрали за выступление 16,67 балла. Пара заняла 15-е итоговое место.

Победил Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин рассказал о создании номера для турнира шоу-программ.