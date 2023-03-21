Пеклецова заявила, что не ожидала занять призовое место в гонке с раздельным стартом на ЧР

17-летняя Алина Пеклецова ответила на вопрос, ожидала ли она занять второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Вообще нет. Для меня было главным просто пробежать эту дистанцию. Понять, на что способна. Выложилась на полную, это реально мой максимум. До чемпионата России я один раз бегала со взрослыми на этапе Кубка страны, ещё спринт здесь пробежала, но выбыла в четвертьфинале. Чемпионат России — это, можно сказать, самый главный для меня старт сезона, и я, честно говоря, не была уверена в том, что мне сюда стоит приезжать. Но решила рискнуть. Решение принимала сама, тренер — Ирина Валерьевна Соколова — его одобрила. Оказывается, не зря приехала. И очень-очень рада. Тем более что больше у меня нет здесь дистанций», — сказала Анна в интервью RT.

Ранее Пеклецова заявила, что настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию.