Смирнова — о победе на ЧР: на морально-волевых старалась бороться, нога в конце затекла

Российская лыжница Екатерина Смирнова отреагировала на свою победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.

«Я очень рада. Но нога в конце затекла. Я не могла нормально толкаться. На морально-волевых старалась бороться. Из-за того, что много поворотов на круге, они ледянистые, поэтому нога затекает. То, что нет Непряевой, восприняла как шанс. Поняла сразу, что нужно идти за победой с самых первых метров дистанции. Кроме того, на трибунах присутствовала мама. Хотела её порадовать», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

Ранее Пантрина заявила, что недовольна собой в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.