Катарcкий шейх 22 марта сделает второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готовится сделать второе предложение руководству «Манчестер Юнайтед» о покупке клуба.

По информации Sky Sports, переговоры между делегацией шейха и руководством клуба на прошлой неделе прошли успешно. Теперь сторона шейха готовит новое предложение, которое будет озвучено 22 марта.

Напомним, что на приобретение «Манчестер Юнайтед» претендуют Джассим бин Хамад Аль Тани, предложивший €4,5 млрд, и британский миллиардер Джим Рэтклифф, а также американский инвестиционный фонд Elliott Group.

Напомним, что владеющая МЮ семья Глейзер хочет получить около £6 млрд.

Ранее сообщалось, что МЮ проведёт встречи с потенциальными покупателями в течение двух недель.