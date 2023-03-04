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BBC: МЮ проведёт встречи с потенциальными покупателями в течение двух недель

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«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры с потенциальными покупателями.
BBC: МЮ проведёт встречи с потенциальными покупателями в течение двух недель
  • AFP

Как сообщает BBC, встречи пройдут в течение двух недель в Лондоне или Манчестере.

По информации источника, интересы манкунианского клуба будет представлять банк Raine Group, ранее сопровождавший продажу лондонского «Челси».

На приобретение «Манчестер Юнайтед» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший €4,5 млрд, британский миллиардер Джим Рэтклифф, а также американский инвестиционный фонд Elliott Group.

Напомним, что владеющая МЮ семья Глейзер хочет получить около £6 млрд.

Ранее сообщалось, что МЮ победил лондонский «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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