Карпин отреагировал на намеки Салиховой о просьбе купить судей и матчи в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать. Отвечать ей — неправильно. Зарема говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой ещё не была. То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей — неправильно», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

2 февраля Салихова заявила, что Карпин за время работы в «Спартаке» может обвинять Федуна только в отказе покупать игры и судей.

Специалист был главным тренером красно-белых с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла серебряные медали чемпионата России.

Ранее Карпин высказался о возможном участии национальной команды в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.