Узнать больше

Карпин отреагировал на намеки Салиховой о просьбе купить судей и матчи в «Спартаке»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Карпин отреагировал на намеки Салиховой о просьбе купить судей и матчи в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Во-первых, она женщина. Во-вторых, она мать. Отвечать ей — неправильно. Зарема говорит о вещах, когда она даже не была матерью пятерых детей, даже женой ещё не была. То есть понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей — неправильно», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

2 февраля Салихова заявила, что Карпин за время работы в «Спартаке» может обвинять Федуна только в отказе покупать игры и судей. 

Специалист был главным тренером красно-белых с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла серебряные медали чемпионата России.

Ранее Карпин высказался о возможном участии национальной команды в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить