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Карпин — о возможном участии сборной в турнире в Азии: из-за жары это будет смертоубийство

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном участии национальной команды в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Есть такое приглашение. С одной стороны, я хотел бы поехать, но с другой стороны, это будет происходить в июне. Не понимаю ещё, где он будет проходить с точки зрения логистики. Там будет жарко. Надо крепко подумать», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика футбола».

Он напомнил, что чемпионат России заканчивается 3 июня, а турнир в Азии начнётся 9 июня. Поэтому футболисты сборной останутся «вообще без отпуска».

«Не знаю, какие там будут поля — и на этой жаре. Мы играли матчи в Средней Азии на этих полях, мягко говоря, не лучшего качества. А если ещё будет жара и они будут совсем сухие — это будет смертоубийство», — добавил Карпин.

Российский футбольный союз (РФС) 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает важным участие сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии.

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