Хлусевич: «Спартак» уступил «Оренбургу» из-за неудачной игры в обороне и при контратаках

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал причины поражения в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Проигрывать всегда обидно, на душе остаётся небольшое тёмное пятно. Тем более когда находишься в погоне за чемпионским титулом. Мы проиграли борьбу один в один на контратаках», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что игра «Оренбурга» в плане тактики его совсем не удивила.

«Не было ничего в новинку, мы готовились к тому, что предложил соперник. У нас были моменты, чтобы забить мяч и исправить исход встречи. Конечно, можно обыгрывать «Оренбург» на выезде», — заключил Хлусевич.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв (17-я минута) и Дмитрий Воробьёв (23-я).

«Оренбург» с 31 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Спартак» (40) занимает третье место.

Хлусевич вошёл в заявку сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Ранее в «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком».





