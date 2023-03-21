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Дуарте не уверен, что с первых дней в «Спартаке» сможет достойно конкурировать с Жиго

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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб.

«Готов ли я стать новым Жиго? Не могу сказать, что много знаю про него, но скажу точно, что сделаю всё, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака» и, дай бог, его лидером», — цитирует Дуарте Sport24.

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» в январе. Парагвайский защитник принял участие в матчах Российской премьер лиги с «Уралом» (2:2) и «Оренбургом» (0:2). Латиноамериканец не отметился результативными действиями.

Ранее Дуарте назвал две удивившие его вещи в России.

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