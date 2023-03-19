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Защитник «Спартака» Дуарте назвал две удивившие его вещи в России

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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, какие вещи его удивили в России.
Защитник «Спартака» Дуарте назвал две удивившие его вещи в России
  • AP

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Второе будет банально — холод (смеётся)», — цитирует Дуарте «Чемпионат».

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. Он провёл за красно-белых два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. 

Ранее Дуарте рассказал, чем российский футбольный чемпионат отличается от парагвайского.

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