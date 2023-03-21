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Карпин — о матчах с Ираном и Ираком: постараемся сыграть, как в отборочном цикле к ЧМ

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о целях команды в товарищеских матчах со сборными Ирана и Ирака.

«Мы хотим попробовать играть так, как пытались играть в отборочном цикле к чемпионату мира. Чтобы те мысли и идеи, которые мы давали на матчи с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, воплощались в жизнь», —  заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА. 

26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.

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