Карпин — о матчах с Ираном и Ираком: постараемся сыграть, как в отборочном цикле к ЧМ
«Мы хотим попробовать играть так, как пытались играть в отборочном цикле к чемпионату мира. Чтобы те мысли и идеи, которые мы давали на матчи с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, воплощались в жизнь», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».
Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.
Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.
В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА.
26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.
Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.