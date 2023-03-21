Карпин рассказал о самом глупом вопросе от журналистов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что журналисты задают ему очень много глупых вопросов.

«Самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот Вы тренер сборной России. А Вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?» Нормальный вопрос?» — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

По его словам, журналисты часто приходят на пресс-конференции неподготовленными.

«Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», — добавил Карпин.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск. 26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных турнирах.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.





