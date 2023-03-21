Карпин не уверен, что Чалов сможет вписаться в нынешнюю схему сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение не вызывать нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова для участия в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

«У Чалова три гола, один с пенальти. Для меня это не статистика. Эти три гола для меня как два. И один мяч он забил в Кубке в пустые ворота: вратарь кое-как отбил», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

Он подчеркнул, что, помимо статистики, есть много других факторов.

«Как он впишется в то, во что мы хотим играть. Он уже был у нас, я с ним знаком. Для двух игр достаточно трёх нападающих взять», — добавил главный тренер «Ростова».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА.

26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.











