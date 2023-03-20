Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта

Стала известна дата вылета сборной России по футболу в Иран для участия в товарищеском матче.

Команда Валерия Карпина отправится в Тегеран 21 марта, сообщает пресс-служба РФС.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА.

26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.