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Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта

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Стала известна дата вылета сборной России по футболу в Иран для участия в товарищеском матче.
Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта
  • Gettyimages.ru

Команда Валерия Карпина отправится в Тегеран 21 марта, сообщает пресс-служба РФС.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА. 

26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.

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