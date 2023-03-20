Агент Азмуна: пока нет стопроцентного решения о том, что Сердар не поедет на сбор сборной Ирана

Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, заявил, что ещё нет окончательного решения о том, что футболист не поедет на сбор национальной команды.

«Если честно, пока нет стопроцентного решения о том, что Сердар не поедет на сбор национальной команды. Разговоры всё ещё продолжаются», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.