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Агент Азмуна: пока нет стопроцентного решения о том, что Сердар не поедет на сбор сборной Ирана

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Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, заявил, что ещё нет окончательного решения о том, что футболист не поедет на сбор национальной команды.
Агент Азмуна: пока нет стопроцентного решения о том, что Сердар не поедет на сбор сборной Ирана
  • Gettyimages.ru

«Если честно, пока нет стопроцентного решения о том, что Сердар не поедет на сбор национальной команды. Разговоры всё ещё продолжаются», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.

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