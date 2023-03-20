Экс-тренер «Локомотива» Николич рассказал, когда возглавит новый клуб

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своём будущем.

«Будет, всё будет. Через месяц-два будет договорённость. С нового сезона будет клуб. Где? Подождите немного, осталось совсем чуть-чуть. Всё увидим», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее Николич сообщил, что получил в 2022 году предложение от четырёх российских клубов.