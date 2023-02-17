Николич заявил, что получал предложения от четырёх российских клубов в 2022 году

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил, что получил в 2022 году предложение от четырёх российских клубов.

«У меня всё время есть контакты с клубами из России, но я профессионал, поэтому не буду говорить публично, с кем общаюсь. Как минимум было четыре клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее агент Николича опроверг информацию о возможном назначении специалиста в венгерский «Фехервар».