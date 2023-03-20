Каманцев о судействе в РПЛ: сейчас весна — высока цена ошибки

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что не видит системной проблемы с судейством.

«Это череда моментов, пройдёт тур или два, вы скажете — всё нормально. После этого тура РПЛ особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка даёт плоды. Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок, говорят, что мы никогда такого плохого судейства не видели.

Всё ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба («Спартак») на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение, но и было три хороших решения.

Ошибки везде случаются, сейчас весна — высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», — приводит слова Каманцева ТАСС.

16 марта в РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Зенитом».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России по футболу.