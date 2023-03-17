Салихова: полиграф даёт понять, что судья низкого уровня или что «столик забронирован»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России по футболу.

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли, судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован», — цитирует Салихову Metaratings.

16 марта председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Данному решению способствовала итоговая низкая оценка. После паузы Кукуляк сможет возобновить работу в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал частые ошибки российских арбитров на матчах РПЛ и Кубка России.