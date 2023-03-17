Узнать больше

Салихова: полиграф даёт понять, что судья низкого уровня или что «столик забронирован»

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в чемпионате России по футболу.
Салихова: полиграф даёт понять, что судья низкого уровня или что «столик забронирован»
  • РИА Новости

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли, судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован», — цитирует Салихову Metaratings

16 марта председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Данному решению способствовала итоговая низкая оценка. После паузы Кукуляк сможет возобновить работу в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал частые ошибки российских арбитров на матчах РПЛ и Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить