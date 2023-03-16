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Бышовец считает, что ошибки судей влияют на посещаемость и результат матчей

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал частые ошибки российских арбитров на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
Бышовец считает, что ошибки судей влияют на посещаемость и результат матчей
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Я думаю, что проблема судейства самая болезненная, которая влияет на качество, зрелищность и результат. Некоторые решения просто удивляют всех! От этого страдают футболисты и само зрелище игры. Это сказывается на посещаемости», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Он добавил, что сейчас на матчи приходят по 200 и 300 человек из-за беспредела, который творится на поле. По его мнению, необходимо бороться с этой проблемой, «применяя разумные решения по очистке».

16 марта в РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Зенитом».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».

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